Слух: про Джокера из «Бэтмена» Мэтта Ривза могут снять сериал

По данным ведущих подкаста Marvelvision, Мэтт Ривз обдумывает идею создания сольного сериала про Джокера.
Культового суперзлодея должен сыграть Барри Кеоган, который уже исполнил эту в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Джокер якобы должен стать центральным злодеем в третьем фильме о Темном Рыцаре, а события сериала развернутся между сиквелом и триквелом. Вероятно, во второй части тоже стоит ожидать как минимум камео клоуна.
Желание HBO расширить сериальную вселенную DC на фоне оглушительного успеха «Пингвина» звучит логично, но подтверждений этим слухам пока нет.
Продолжение «Бэтмена» с Паттинсоном выйдет 2 октября 2026-го.
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