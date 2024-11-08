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Слух: про Джокера из «Бэтмена» Мэтта Ривза могут снять сериал
Андрей Квасков
8 ноября 16:26
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1 минута на чтение
По данным ведущих подкаста Marvelvision, Мэтт Ривз обдумывает идею создания сольного сериала про Джокера.

Культового суперзлодея должен сыграть Барри Кеоган, который уже исполнил эту в «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.

Джокер якобы должен стать центральным злодеем в третьем фильме о Темном Рыцаре, а события сериала развернутся между сиквелом и триквелом. Вероятно, во второй части тоже стоит ожидать как минимум камео клоуна.

Желание HBO расширить сериальную вселенную DC на фоне оглушительного успеха «Пингвина» звучит логично, но подтверждений этим слухам пока нет.

Продолжение «Бэтмена» с Паттинсоном выйдет 2 октября 2026-го.

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Андрей Квасков
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