    3
    Новости

    Слух: режиссёры «Зверополиса» снимут оригинальный мультфильм Encanto для Disney

    18 июня 2020
    Кот-император
    18.06.2020
    5808
    1 минут на чтение
    СМИ: режиссёры «Зверополиса» снимут оригинальный мультфильм Encanto для Disney

    В январе издание Discussing Film сообщало, что режиссёры «Зверополиса» Байрон Ховард и Джаред Браш работают над новым оригинальным мультфильмом со студией Walt Disney Animation. Теперь портал The DisInsider с ссылкой на источник пишет, что прошлые данные были верны. А заодно поделился несколькими деталями о проекте.

    Предварительное название мультфильма — Encanto (его вполне могут изменить — так, например, грядущая «Райя и последний дракон» ранее назывался «Драконья империя»). В центре сюжета — молодая девушка и её бразильская семья. У всех членов семьи есть волшебные способности, а вот у героини нет.

    The DisInsider подчёркивает, что Encanto станет третьим анимационный фильмом студии за последние пять лет, в котором в качестве протагониста выступает «цветная» девушка. Ранее компания выпустила «Моану» (полинезийское происхождение) и готовит «Райю» (азиатское происхождение). «Тайна Коко» не в счёт — над ней работала Pixar.

    Читайте также

    Мультфильмы, которые выйдут в 2020 году 3

    Мультфильмы, которые выйдут в 2020 году

     Илья Глазков |  14.03.2020 |  21 315

    В том числе такие, которые в наших кинотеатрах не покажут.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Питер Маклин «Костяной капеллан» 1
    0
    16177
    Питер Маклин «Костяной капеллан»: мрачное фэнтези про бандитские разборки

    «Острые козырьки» с мечами.

    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%? 3
    0
    25117
    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%?

    С разрешения издательства мы публикуем главу, посвящённую жизни в симуляции.

    Обзор настолки «Маскарад сказок» 1
    0
    88053
    Обзор настолки «Маскарад сказок»

    Гадание на кофейной гуще, хрустальной туфельке и волшебном зеркале.

    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова 3
    0
    158763
    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова

    Продолжение статьи о неожиданных сюжетных поворотах.

    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей
    0
    322476
    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей

    И пара рекомендаций от «Мира фантастики»!

    Юлия Рыженкова «Четвёртое правило гольфа»
    0
    350921
    Юлия Рыженкова «Четвёртое правило гольфа»

    «Боже, что я делаю! Если меня кто-то увидит — меня убьют», — со стоном подумал он, но следующая мысль оказалась сильнее: «Пусть убьют. Но я буду играть в гольф!»

    Читаем мистический комикс «Ключи Локков: Альфа и Омега»
    0
    204247
    Читаем мистический комикс «Ключи Локков: Альфа и Омега»
    Хоррор-антологии комиксов: от классических монстров к их переосмыслению 12
    0
    325985
    Хоррор-антологии комиксов: от классических монстров к их переосмыслению

    Как знаменитый «Кодекс комиксов» вынудил авторов и издателей заново придумать запрещённых чудовищ и что теперь можно почитать любителям ужасов.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить