Слух: режиссёры «Зверополиса» снимут оригинальный мультфильм Encanto для Disney

В январе издание Discussing Film сообщало, что режиссёры «Зверополиса» Байрон Ховард и Джаред Браш работают над новым оригинальным мультфильмом со студией Walt Disney Animation. Теперь портал The DisInsider с ссылкой на источник пишет, что прошлые данные были верны. А заодно поделился несколькими деталями о проекте.
Предварительное название мультфильма — Encanto (его вполне могут изменить — так, например, грядущая «Райя и последний дракон» ранее назывался «Драконья империя»). В центре сюжета — молодая девушка и её бразильская семья. У всех членов семьи есть волшебные способности, а вот у героини нет.
The DisInsider подчёркивает, что Encanto станет третьим анимационный фильмом студии за последние пять лет, в котором в качестве протагониста выступает «цветная» девушка. Ранее компания выпустила «Моану» (полинезийское происхождение) и готовит «Райю» (азиатское происхождение). «Тайна Коко» не в счёт — над ней работала Pixar.
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