Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы». Пока точно неизвестно, будет ли это спин-офф или перезапуск оригинальной франшизы.

Вачовски, по слухам, выступят в качестве режиссёров ленты, съемки которой начнутся уже в 2020 году в Чикаго. Рабочее название новой картины — «Мороженое».

В мае режиссёр фильма «Джон Уик 3» Чад Стахелски проболтался журналистам, что сёстры ведут какую-то работу над четвертой частью «Матрицы». Однако, в тот момент было непонятно, в качестве кого. Стахелски в итоге пришлось оправдываться, что его слова не имели под собой никого реального основания.

Ещё в 2017 году THR сообщали о том, что сценаристом нового фильма может стать Зак Пенн. Он писал скрипт для «Первому игроку приготовится», «Мстителей» и двух фильмов про Людей Икс.