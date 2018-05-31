В Сети появились некоторые детали сюжета грядущего сиквела «Человека-паука». Это подробности спойлерят не только вторую часть приключений Питера Паркера, но и четвёртых «Мстителей». Однако не забывайте, что всё это может оказаться далёким от того, что мы увидим в кино.

Осторожно, спойлеры! Значительные спойлеры к сиквелу «Человека-паука» и четвёртым «Мстителям».

Как пишет ComicBook, события сиквела разворачиваются после четвёртой части «Мстителей», преимущественно в Лондоне. Как мы знаем, в «Войне бесконечности» Питер погиб на руках у Старка. По слухам, в четвёртых «Мстителях» Тони пожертвует собой, чтобы вернуть к жизни развеявшихся супергероев. В сиквеле «Человека-паука» Паркер будет оплакивать Старка, и именно на его плечи ляжет миссия по возвращению изобретения, которое Тони создал ещё до своей смерти. Похитил его главный злодей — Мистерио, на роль которого пробуется Джейк Джилленхол.

Кроме того, в фильме появится Пеппер Потс, теперь полноправный владелец Stark Industries после смерти Тони.

В фильме также может появиться и Джессика Дрю, более известная как Женщина-паук. Скорее всего, она ещё не получит суперсилы и будет лишь агентом Ми-6, охотящимся на Мистерио.

Во второй части «Человека-паука» мы увидим и знакомые лица. Майкл Китон (Стервятник) и Майкл Мэндо (Скорпион) вернутся, но будут играть незначительные роли. Скорее всего, они будут работать на того же человека, что и Мистерио. По слухам, этот человек потратит большую часть фильма, заставляя Стервятника раскрыть ему личность Человека-паука. Скорее всего, мы увидим и Лиз, дочь Эдриана Тумса.

Кроме того, в сиквеле «Человека-паука» дебютирует «Зловещая шестёрка», фильм о которой давно хотят снять Sony. Если верить слухам, то в неё точно войдут Мистерио, Стервятник и Скорпион. Однако развернуться команде суперзлодеев под этим именем дадут не скоро.

Вторая часть приключений Человека-паука, по слухам, получила название «Человек-паук: Экскурсия» (Spider-Man: Field Trip). Её релиз намечен на 5 июля 2019 года.