UPD: Источник Variety сообщает, что в сиквеле вернётся и Стервятник — злодей первой части.

Не успела в прокате отгреметь «Война Бесконечности», как The Hollywood Reporter сообщил о первых подробностях второй части. Источник издания утверждает, что Marvel Studios начали переговоры с актёром Джейком Джилленхолом, который может сыграть загадочного суперзлодея по имени Мистерио!

Впервые этот персонаж появился в комиксах в 1964 году, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко. Настоящее имя Мистерио — Квентин Бек. Когда-то он был мастером по спецэффектам и постановке трюков, однако вскоре решил, что эта карьера для него бесперспективна, и поэтому ступил на путь злодейств. Его познания в иллюзиях, спецэффектах и гипнозе помогли ему добиться своих коварных целей.

Любопытно, что Джейк Джилленхол сам мог сыграть Человека-паука ещё во времена трилогии Сэма Рейми. Тогда Тоби Магуайр повредил спину, и поэтому был шанс, что актёра заменят со второй части. Однако всё сложилось иначе, и Джилленхол свою жизнь с супергероикой в итоге не связал.

Вероятно, Мистерио будет не единственным суперзлодеем второй части. В сцене после титров «Возвращения домой» нам намекнули, что в сиквеле может появиться и Скорпион — ещё один заклятый враг Человека-паука!

Кроме того, источник издания Variety сообщает, что в сиквеле вернётся Майкл Китон, сыгравший злодея Стервятника из первой части. Похоже, Sony и Marvel Studios вновь планируют повторить эксперимент и показать в картине сразу нескольких противников Человека-паука. «Высокое напряжение» 2014-го года с подобной формулой оказалось не слишком удачным экспериментов — после этой картины серию пришлось вновь перезапускать.