В Сети уже долгое время ходят слухи о новой версии игровой консоли Sony PlayStation 5. И вот СМИ опубликовали её первые технические характеристики. Их выложили журналисты портала SemiAccurate, правда, ключевая информация доступна лишь для премиум-подписчиков. Но текст продублировали на игровом форуме ResetEra.

Автор заметки пишет, что в Sony PlayStation 5 встроена видеокарта на основе AMD Navi. По слухам, это архитектура следующего поколений графических процессоров. AMD Navi упоминается в обновлённых драйверах для семейства операционных систем под Linux. Основной процессор в PS 5 основан на микроархитектуре AMD Zen. Среди прочего, система будет поддерживать шлем виртуальной реальности PS VR.

Как утверждает издание, Sony уже разослали множество экземпляров консоли для разработчиков. Авторы считают, что новое поколение приставок может выйти уже в этом году.

Информация от SemiAccurate может оказаться правдой. Ранее авторы публиковали первые характеристики Nintendo Switch, Xbox One и PS4.