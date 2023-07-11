СМИ: 12 июля может начаться забастовка Гильдии актеров США

12 июля — то есть, уже завтра — подойдут к концу переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Ассоциацией продюсеров (AMPTP) .

И, как сообщает издание The Wrap со ссылкой на свои источники, стороны до сих пор не договорились по нескольким пунктам.

Если соглашение так и не будет достигнуто, то Гильдия актеров начнет забастовку, условия которой выдвинут членам профсоюза. Их насчитывается свыше 160 тысяч человек.

Актерам будет запрещено участвовать в съемках фильмов и сериалов, а также участвовать в их продвижении, в том числе на различных ивентах.

Цель потенциальной забастовки — повышение оплаты и улучшение условий труда с учетом развития стриминговых сервисов.