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    Новости

    СМИ: 12 июля может начаться забастовка Гильдии актеров США

    11 июля 2023
    Фото аватара
    11.07.2023
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    СМИ: 12 июля может начаться забастовка Гильдии актеров США

    12 июля — то есть, уже завтра — подойдут к концу переговоры между Гильдией актеров США (SAG-AFTRA) и Ассоциацией продюсеров (AMPTP) .

    И, как сообщает издание The Wrap со ссылкой на свои источники, стороны до сих пор не договорились по нескольким пунктам.

    Если соглашение так и не будет достигнуто, то Гильдия актеров начнет забастовку, условия которой выдвинут членам профсоюза. Их насчитывается свыше 160 тысяч человек.

    Актерам будет запрещено участвовать в съемках фильмов и сериалов, а также участвовать в их продвижении, в том числе на различных ивентах.

    Цель потенциальной забастовки — повышение оплаты и улучшение условий труда с учетом развития стриминговых сервисов.

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     Дмитрий Кинский |  28.06.2023 |  1588

    Если руководство Гильдии актеров не договорится с Ассоциацией продюсеров об улучшении условий работы.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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