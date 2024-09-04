СМИ: аниме «Ведьмак: Сирены глубин» перенесли на 2025 год

Redanian Intelligence сообщило, что в Netflix приняли решение отложить премьеру анимационного фильма «Ведьмак: Сирены глубин».





Если изначально релиз ожидался до конца 2024-го, то теперь выход ленты состоится 11 февраля 2025 года. В Netflix пока не дали комментариев по этому поводу.





История «Сирен глубин» будет основана на рассказе Анджея Сапковского «Немного жертвенности» из сборника «Меч Предназначения».







Если верить СМИ, хронометраж аниме составит 1 час 29 минут. Главных героев озвучат Даг Кокл (голос Геральта из игр), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала) и Джои Бэти (Лютик из сериала).



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