Портал Video Games Chronicle со ссылкой на несколько источников рассказал, что Capcom запустила в производство ремейк Resident Evil 4, который выйдет в 2022 году.

За разработку отвечает студия M-Two, которую основал бывший руководитель PlatinumGames Тацуя Минами. В ней работают выходцы из Capcom и Platinum. Прежде команда помогала с обновленной третьей частью.

Проект одобрил сам Синдзи Миками, однако он не будет принимать участия в разработке. Зато выступит в качестве консультанта.

Resident Evil 4 — самая высокооцененная игра Capcom на сайте Metacritic, она продалась в 7,5 миллиона копий. За 15 лет существования ее неоднократно портировали, так что она доступна на современных платформах.

Напомним, в 2021 году выйдет Resident Evil 8. Она будет с видом от первого лица, а в ее основе лежат оккультизм и галлюцинации.

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И другие подробности о следующей игре.

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