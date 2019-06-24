Режиссёр Дэнни Бойл («На игле», «Пляж») в разговоре с изданием The Independent рассказал, что у него в планах запустить продолжение картины «28 дней спустя» — вместе со сценаристом Алексом Гарлендом («Аннигиляция», «Из машины»). Пока что работа над картиной ещё не началась, но, по-видимому, всё к тому идёт.

У меня и Алекса Гарленда есть чудесная идея для третьей части. Достаточно хорошая. Оригинальная картина отчасти возродила жанр зомби-драмы. Третья не будет ничего из неё заимствовать, она не будет восприниматься, как что-то вторичное. Гарленд сейчас сосредоточен на собственной работе, пока что царит неопределённость, но никогда не знаешь, чего ждать впереди. Дэнни Бойл, режиссёр

Гарленд говорил о возможном продолжении ещё в 2015-м. Неизвестно, был ли какой-то прогресс с тех пор.

Картина «28 дней спустя» вышла в 2002 году, а сиквел «28 недель спустя» — уже от другого режиссёра, Хуан Карлоса Фреснадильо — увидел свет в 2007-м.