Variety пишет, что студия Disney разрабатывает ещё один сериал по комиксам Mаrvel для своего стримингового сервиса. Шоу сконцентрируется на истории Хоукая, его дружбе с Кейт Бишоп и том, как Клинт передаст ей своё супергеройское имя.

В серии комиксов Мэтта Фрэкшна Кейт Бишоп и Клинт Бартон работали вместе под именем Хоукая. До этого Клинт учил Кейт стрелять из лука. По слухам, героиня может появиться уже в фильме «Мстители: Финал».

По сообщению источников, Джереми Реннер вернётся к своей роли. Студия и представители актёра пока не дают никаких комментариев.

Сейчас в разработке у Marvel уже находится сериал о Локи. Своё участие в нём подтвердил Том Хиддлстон, однако, по слухам, он будет лишь рассказчиком, а шоу сконцентрируется на юности бога-трикстера. Также студия работает над проектом об Алой ведьме и Вижне — для него уже нашли шоуранера. Кроме этого, некоторые источники сообщают, что Marvel думает запустить на Disney+ ещё 4 сериала. Они расскажут о Ракете и Груте, о Соколе и Зимнем Солдате, о Леди Сиф и о Гаморе и Небуле.

«Мстители: Финал» выходят в российский прокат 29 апреля.