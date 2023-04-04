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    Новости

    СМИ: HBO планирует сериал-приквел «Игры престолов» об Эйгоне Завоевателе

    4 апреля 2023
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    04.04.2023
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    0 минут на чтение
    СМИ: HBO планирует сериал-приквел «Игры престолов» об Эйгоне Завоевателе

    Иллюстрация: Роман Папсуев (amok)

    По данным Variety, в HBO обсуждают ещё один телевизионный проект по вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. На этот раз хотят экранизировать историю Эйгона I Таргариена (он же — Эйгон Завоеватель).

    Пока что всё на ранних этапах обсуждения, у проекта нет ни сценариста, ни шоураннера. Более того, HBO думают, чтобы сперва выпустить полнометражный фильм, а уже потом браться за сериал.

    Потенциальный сериал должен рассказать, как Эйгон и его сёстры-жёны Висенья и Рейнис вместе с армией и тремя драконами завоевали шесть королевств из семи на Вестеросе (кроме Дорна). Так, Эйгон стал первым королём Железного Трона и основан династию Таргариенов.

    Эти события развернулись приблизительно за 300 лет до «Игры престолов». Соответственно, потенциальный сериал будет и приквелом «Дома Дракона».

    За прошедшие годы HBO размышляли над несколькими историями по вселенной, но пока что вышел только «Дом Дракона» — сериал уже продлён на второй сезон, который сейчас находится в производстве.

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