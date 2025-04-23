СМИ: Кэтлин Кеннеди покинет Lucasfilm летом

Похоже, Кэтлин Кеннеди все-таки уйдет с поста главы Lucasfilm. Если верить инсайдеру Джеффу Снайдеру, перестановки могут пройти
уже в августе.
Еще в феврале, после громкого материала в Puck, Кеннеди призналась
, что действительно размышляет о смене должности, но при этом не собирается окончательно уходить из киноиндустрии.
Кто может прийти ей на смену — пока неизвестно
. Среди возможных кандидатов называют Кэрри Бек, сопродюсера «Мандалорца» и «Асоки», а также Кевина Файги.
Ближайшим полнометражным фильмом по «Звездным войнам» станет «Мандалорец и Грогу», который выйдет уже в мае 2025 года.