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СМИ: Кэтлин Кеннеди покинет Lucasfilm летом

Андрей Квасков
23 апреля 13:41
127
1 минута на чтение
Похоже, Кэтлин Кеннеди все-таки уйдет с поста главы Lucasfilm. Если верить инсайдеру Джеффу Снайдеру, перестановки могут пройти уже в августе.

Еще в феврале, после громкого материала в Puck, Кеннеди призналась, что действительно размышляет о смене должности, но при этом не собирается окончательно уходить из киноиндустрии.

Кто может прийти ей на смену — пока неизвестно. Среди возможных кандидатов называют Кэрри Бек, сопродюсера «Мандалорца» и «Асоки», а также Кевина Файги.

Ближайшим полнометражным фильмом по «Звездным войнам» станет «Мандалорец и Грогу», который выйдет уже в мае 2025 года.

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Кто может возглавить Lucasfilm и какие проекты нас ждут.

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Андрей Квасков
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