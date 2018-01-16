В этом году на выставке-конференции видеоигр Е3 могут показать трейлер и первую демо-версию ожидаемой компьютерной игры Cyberpunk 2077, которую разрабатывает польская студия CD Project RED. Об этом сообщает польское издание GRY Online со ссылкой на двух источников.

Инсайдеры уверяют, что это не просто слухи, они «убеждены», что игра всё же будет представлена на Е3. Это косвенно подтверждает пользователь ютьюба LegacyKillaHD, который в недавнем видео сослался на источник в Sony. Якобы в декабре польские разработчики показали компании готовую демо-версию.

10 января подал признаки жизни официальный аккаунт игры в твиттер — спустя четыре года после «молчания»:

Напомним, что первый тизер видеоигры вышел в январе 2013 года. Эта постановочная сцена была снята при помощи компьютерной графики и не имеет отношения к движку видеоигры. За это время ролик посмотрели свыше 12 миллионов раз.

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Кот-редактор

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