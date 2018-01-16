СМИ: на Е3 2018 покажут трейлер и демо-версию Cyberpunk 2077 Кот-редактор 16.01.2018 Новости, Яндекс 1 минута на чтение В этом году на выставке-конференции видеоигр Е3 могут показать трейлер и первую демо-версию ожидаемой компьютерной игры Cyberpunk 2077, которую разрабатывает польская студия CD Project RED. Об этом сообщает польское издание GRY Online со ссылкой на двух источников. Инсайдеры уверяют, что это не просто слухи, они «убеждены», что игра всё же будет представлена на Е3. Это косвенно подтверждает пользователь ютьюба LegacyKillaHD, который в недавнем видео сослался на источник в Sony. Якобы в декабре польские разработчики показали компании готовую демо-версию. 10 января подал признаки жизни официальный аккаунт игры в твиттер — спустя четыре года после «молчания»: *beep* — Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) January 10, 2018 Напомним, что первый тизер видеоигры вышел в январе 2013 года. Эта постановочная сцена была снята при помощи компьютерной графики и не имеет отношения к движку видеоигры. За это время ролик посмотрели свыше 12 миллионов раз. Читайте также Киберпанк-фильмы: 10 главных и ещё немного 20.10.2017 Картины про высокие технологии и жалкую жизнь, которые обязательно стоит посмотреть. Главные киберпанк-игры: от System Shock до Deus Ex 23.10.2017 Матрица играет в тебя! Впечатляющие игры о мире высоких технологий и жалкой жизни. Дождались! Вышел первый трейлер киберпанк-сериала «Видоизменённый углерод» 04.12.2017 Экранизация фантастического романа Ричарда Моргана выходит 2 февраля 2018 года. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.