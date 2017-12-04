Сервис Netflix опубликовал первый трейлер фантастического сериала «Видоизменённый углерод» — экранизации одноимённого романа в жанре киберпанк Ричарда Моргана. Посмотрите его прямо сейчас!

Роман рассказывает о будущем, в котором люди умеют оцифровывать сознания и переселяться из тела в тело. В таких условиях герой по фамилии Ковач должен раскрыть убийство.

Экранизацию «Углерода» из десяти эпизодов заказали Netflix. Шоураннером стала Лаэта Калогридис, сценарист с противоречивым резюме, где есть и неудачный «Терминатор: Генезис», и шикарный «Остров проклятых». Ковача играет Юэль Киннаман (Робокоп из ремейка), а его нанимателя Бэнкрофта — Джеймс Пьюрфой («Соломон Кейн»).

«Видоизменённый углерод» мы ждали ещё в 2017 году, но дата премьеры всё не появлялась и не появлялась. Теперь она стала известна — 2 февраля 2018 года.

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