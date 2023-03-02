СМИ: нового «Хеллбоя» сыграет Джек Кеси — Чёрный Том Кэсседи из «Дэдпула 2»

По данным Deadline, для новой экранизации «Хеллбоя» нашёлся исполнитель главной роли — Джек Кеси. У него нет громких главных ролей, но он появлялся во втором «Дэдпуле» (Чёрный Том Кэсседи), «Рэе Доноване», «Алиенисте» и других проектах.

Как ранее упоминали СМИ, следующая экранизация комикса про Парня из пекла уже находится в работе. Сценарий уже написан, а режиссёром выступает Брайан Тейлор («Джона Хекс», «О дивный новый мир», «Хэппи!»).

Источники отмечают, что рабочее название картины — Hellboy: The Crooked Man. По всей видимости, сюжет будет опираться на одноимённую мини-серию про Скрюченного человека. Возможно, основную историю как-то адаптируют или только используют знакомые имена.

Большие экраны посетили уже две экранизации комиксов Майка Миньолы. Одна — дилогия Гильермо Дель Торо с Роном Перлманом в главной роли. В 2019-м выходил ещё провалившийся в прокате перезапуск с Дэвидом Харбором. При бюджете в 50 миллионов долларов картина собрала 55 миллионов (примерно половина уходит кинотеатрам, поэтому создатели потерпели убытки).