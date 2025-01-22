СМИ: первый сезон «Разделения» обогнал «Медленных лошадей» по доходу

Parrot Analytics.









Такая цифра была получена с помощью собственной методологии соотнесения спроса аудитории к числу подписчиков и, соответственно, доходу. Почти половина доходов, полученных Apple TV+ от первого сезона сериала, пришлась на первые 12 месяцев после выхода финального эпизода.





В Parrot Analytics также отметили, что «Разделение» показало себя немного лучше других флагманских проектов Apple. Например, «Медленные лошади» принесли за аналогичный промежуток почти 185 млн долларов, а «Утреннее шоу» за более длительный срок — 299 млн.





Самым прибыльным шоу Apple по-прежнему остается «Тед Лассо» — сериал Джейсона Судейкиса принес чуть больше 609 млн долларов за четыре года.





Первый эпизод второго сезона «Разделения» вышел на Apple TV+ 17 января. Всего их будет десять.

