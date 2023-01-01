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    Новости

    СМИ: по вселенной «Сказки Старой Руси» Романа Папсуева разрабатывают видеоигру

    9 марта 2023
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    09.03.2023
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    Издание Shazoo с ссылкой на источник пишет, что по вселенной художника и автора Романа Папсуева (Amok) «Сказки Старой Руси» начали разрабатывать видеоигру. Сейчас она якобы находится на этапе прототипирования, а занимается ею 1С Game Studios.

    «Сказки Старой Руси» объединяют серия иллюстраций, несколько артбуков-энциклопедий и сборники художественных книг. В них Роман совместно с другими авторами (включая Веру Камшу) создаёт фэнтезийный мир, основанный на славянской мифологии и фольклоре. В книгах описаны приключения знакомых богатырей, Бабы Яги, Серого Волка, а также многих других знакомых персонажей и созданий.

    Сейчас в разработке также находится настольная игра, которую будет выпускать издательство «Лавка».  А осенью вышли тома с подзаголовками «Наброски», куда входят наработки и скетчи как из прошлых книг, так и из будущих.

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