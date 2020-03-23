В конце марта ряд СМИ с ссылкой на собственные источники и слова инсайдера Дэниела Рихтмана (он опубликовал карточку с поиском актёров для проекта на Patreon) рассказали про новый проект Netflix — полнометражный фэнтези-фильм Damsel.

Сюжет картины описывают как фэнтезийный триллер о принцессе Мелоди, которую выдают замуж за принца Генри, чтобы помочь нуждающемуся в деньгах отцу. Правда, после церемонии девушка понимает, что её обманули — принц собирается принести принцессу в жертву дракону.

Снимать фильм якобы должен испанский режиссёр Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя»). Сперва его имя назвал как Рихтман, так и источники DiscussingFilm. Правда, Фреснадильо был закреплён за киноремейком «Меч в камне» для Disney+, но о проекте уже давно не было новостей.

Над Damsel также поработает художник-постановщик Патрик Татопулос («Бэтмен против Супермена», «Лига Справедливости», «Малефисента 2»). Сценарий пишет Дэн Мазо («Форсаж 9», «Гнев титанов»), а на главную роль прочат Милли Бобби Браун, звезду «Очень странных дел». Примерный бюджет фильма составит 70 миллионов долларов.

Картина предположительно выйдет на сервисе в 2021-м.