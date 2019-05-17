Сразу несколько авторитетных изданий с ссылками на источники сообщают, что Роберт Паттинсон стал одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза («Война планеты обезьян»). По данным источников, сделка пока не завершена, но актёр уже ведёт переговоры. Warner Bros. отказались от комментариев.

Подготовка к съёмкам фильма, как ожидается, стартует летом. Вероятнее всего производство начнётся в 2019 или начале 2020 года. Выход ленты запланирован на 25 июня 2021-го.

Кроме того, Variety отмечает, что Warner Bros., памятуя о критических отзывах в сторону «Лиги Справедливости» и «Бэтмена против Супермена», дала Ривзу намного больше времени на проработку сценария.

Deadline также отмечает, что переговоры о роли Бэтмена пока не завершены — в шортлисте по-прежнему находится Николас Холт («Безумный Макс», «Толкин»).

Об уходе Аффлека с роли киностудия официально сообщила лишь в конце марта, хотя слухи об этом стали расходиться по сети задолго до новости.

Кроме того, Паттинсон играет в грядущем фильме Кристофера Нолана — тоже производства Warner Bros.