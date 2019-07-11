The Wrap сообщает, что над сценарием одного из новых сериалов Marvel для стримингового сервиса Disney+ поработает автор «Джона Уика». Дерек Колстад напишет скрипт к «Соколу и Зимнему Солдату» вместе с Малкольмом Спэллманом («Империя»).

Энтони Маки и Себастиан Стэн вернутся к своим ролям. По данным СМИ, режиссёром проекта выступит Кари Скогланд — ранее она ставила эпизоды «Рассказа служанки», «Викингов», «Карателя» и «Страшных сказок».

Сюжет, по слухам, развернётся после событий «Финала» и покажет становление Сэма Уиллсона как нового Капитана Америка. Возможно, в шоу также появятся Барон Земо (Дэниель Брюль) и Шэрон Картер (Эмили Ван Камп). В мини-сериале планируется 6 эпизодов, а премьера может состояться уже в 2020 году.

Официально студия Marvel сейчас разрабатывает три сериала для сервиса Disney+ — «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен» и «Локи», а также мультсериал «Что, если?». По слухам, Marvel планирует запустить шоу про Леди Сиф, Ракету и Грута, Гамору и Небулу. Разработку этих сериалов студия пока не подтвердила.

Запуск Disney+ намечен на 12 ноября, однако России в списке стартовых стран нет — вероятно, платформа откроется немного позднее.