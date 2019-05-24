СМИ: сценаристка «Алиты» и «Острова проклятых» пишет сценарий «Звёздных войн» в эпоху Старой Республики Кот-редактор 24.05.2019 Новости, Яндекс 1 минута на чтение Издание BuzzFeed с ссылкой на трёх источников сообщает, что Disney действительно разрабатывает фильм по «Звёздным войнам», действие которого развернётся в эпоху Старой Республики. Над работает Лаэта Калогридис, известная по «Острову проклятых», киноадаптации «Алиты», сериалу «Видоизменённый углерод», пятой части «Терминатора» и продюсированию «Аватара» Кэмерона. Потенциально фильм может стать первым в трилогии. По данным издания, Disney пригласили работать Калогридис ещё весной 2018-го. Неизвестно, идёт ли речь о том же фильме, которым будут заниматься Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, шоураннеры «Игры престолов». Ране Боб Айгер, глава компании, подтвердил, что следующие «Звёздные войны» после девятого эпизода — это проект Бениооффа и Уайсса. Фильм мы увидим в 2022 году. Издание уточняет, что Калогридис будет первой сценаристкой франшизы со времён пятого эпизода, когда в титрах вместе с Лоуренсом Кэзданом указали и Ли Брэккет. Всего Disney пока запланировал три фильма, которые будут выходить с периодичностью раз в два года — ещё в 2024-м и 2026-м. В разговоре Айгер не пояснил, идёт речь о единой трилогии или пока только об одном фильме. В российский прокат девятый эпизод выйдет 19 декабря. У нас он называется «Скайуокер. Восход» (в оригинале — The Rise of Skywalker). Читайте также Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3 13.04.2019 Игроки должны были искать Дарта Ревана и попутно сражаться с древними ситхами — чудовищно опасными противниками. Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход» 22.05.2019 Наконец-то нам показали долгожданных Рыцарей Рен! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: