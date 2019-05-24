Издание BuzzFeed с ссылкой на трёх источников сообщает, что Disney действительно разрабатывает фильм по «Звёздным войнам», действие которого развернётся в эпоху Старой Республики. Над работает Лаэта Калогридис, известная по «Острову проклятых», киноадаптации «Алиты», сериалу «Видоизменённый углерод», пятой части «Терминатора» и продюсированию «Аватара» Кэмерона. Потенциально фильм может стать первым в трилогии.

По данным издания, Disney пригласили работать Калогридис ещё весной 2018-го. Неизвестно, идёт ли речь о том же фильме, которым будут заниматься Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, шоураннеры «Игры престолов». Ране Боб Айгер, глава компании, подтвердил, что следующие «Звёздные войны» после девятого эпизода — это проект Бениооффа и Уайсса. Фильм мы увидим в 2022 году.

Издание уточняет, что Калогридис будет первой сценаристкой франшизы со времён пятого эпизода, когда в титрах вместе с Лоуренсом Кэзданом указали и Ли Брэккет.

Всего Disney пока запланировал три фильма, которые будут выходить с периодичностью раз в два года — ещё в 2024-м и 2026-м. В разговоре Айгер не пояснил, идёт речь о единой трилогии или пока только об одном фильме.

В российский прокат девятый эпизод выйдет 19 декабря. У нас он называется «Скайуокер. Восход» (в оригинале — The Rise of Skywalker).