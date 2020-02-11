По данным Variety, команда Тайки Вайтити нашла соавтора сценария для четвёртой части «Тора». Режиссёр пригласил сценаристку и постановщицу Дженнифер Кейтин Робинсон.

В её портфолио — романтическая комедия для Netflix «Кто-то классный» (продюсер, сценарист, режиссёр) и сериал в жанре экшен и чёрной комедии для MTV «Сладкие и порочные».

Издание уточняет, что сейчас в приоритете готовый сценарий — в производство картину планируют запустить уже в этом году. Предположительно, Робинсон поможет проработать сюжетную линию Джейн Фостер.

Пока что подробности о картине держатся в секрете. Известно, что к роли бога грома вернётся Крис Хемсворт, а ещё — что переговоры о некоей роли ведёт Кристиан Бэйл. Натали Портман воплотит Леди Тор.

«Тор: Рагнарёк» Тайки Вайтити стал кассовым успехом Marvel Studios: картина собрала в мировом прокате 853 миллиона долларов.

Выход «Любви и грома» запланирован на 21 ноября 2021-го. Ближайший супергеройский фильм Marvel — «Чёрная вдова», которая стартует в РФ 30 апреля.