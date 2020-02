В конце января в Сети разошлась пачка кадров из дополнительных сцен фильмов Marvel, которые вошли в состав коллекционного издания «Сага бесконечности». Вслед за ней поклонники начали публиковать отдельные удалённые отрывки.

Прежде всего, зрители обратили внимание на фрагмент из «Войны бесконечности», где Вижен сражался с Корвусом Глейвом, членом Чёрного отряда Таноса. Пришелец попытался завладеть Камнем бесконечности, но в итоге андроид, воспользовавшись бестелесностью, сжал сердце врага.

Vision kills Corvus Glaive by ripping his heart out in this #Avengers: INFINITY WAR deleted alternate scene!

(via Reddit user spiderjjr45) pic.twitter.com/pDxam967OX

— MCU Direct (@MCU_Direct) February 2, 2020