В конце января в Сети разошлась пачка кадров из дополнительных сцен фильмов Marvel, которые вошли в состав коллекционного издания «Сага бесконечности». Вслед за ней поклонники начали публиковать отдельные удалённые отрывки.

Прежде всего, зрители обратили внимание на фрагмент из «Войны бесконечности», где Вижен сражался с Корвусом Глейвом, членом Чёрного отряда Таноса. Пришелец попытался завладеть Камнем бесконечности, но в итоге андроид, воспользовавшись бестелесностью, сжал сердце врага.

Vision kills Corvus Glaive by ripping his heart out in this #Avengers: INFINITY WAR deleted alternate scene! (via Reddit user spiderjjr45) pic.twitter.com/pDxam967OX — MCU Direct (@MCU_Direct) February 2, 2020

Ещё одна удалённая сцена показывает первый вариант гибели Одина в «Торе: Рагнарёк» Тайки Вайтити. Локи с Тором встречали отца посреди города, он выглядел как бездомный, но в итоге всех троих настигала Хела.

Этот фрагмент мы видели в самом первом трейлере картины, но в итоге его пересняли. Вайтити после выхода фильма рассказал, что на тестовых показах зрители посчитали эпизод чересчур грустным — как же так, великий король Асгарда остаток жизни провёл на улицах Нью-Йорка, где его и убили.

Следующий фильм киновселенной Marvel «Чёрная вдова» запланирован на 30 апреля.