    3
    Новости

    СМИ: «Ведьмака» продлили на четвёртый и пятый сезоны. Их будут снимать подряд

    13 сентября 2022
    13.09.2022
    1
    0 минут на чтение
    Сценарий третьего сезона «Ведьмака» от Netflix уже практически готов

    По данным портала Redanian Intelligence, которые подробно освещают новости об экранизации «Ведьмака» от Netflix, сериал не просто продлили на четвёртый сезон — его планируют снимать подряд с пятым.

    Ранее режиссёр Стивен Серджик рассказывал, что съёмки четвёртого сезона уже намечены продюсерами. Теперь несколько источников издания сообщают, что четвёртый и пятый сезоны будут сниматься подряд. Сценарии к ним ещё не готовы, но писать их начнут в ближайшее время, тоже вместе — примерно так началась работа над текстом третьего сезона вскоре после того, как закончили съёмки второго сезона.

    Возможно, планы продюсеров изменятся — всё-таки собрать актёрский состав и команду на съёмки двух сезонов гораздо сложнее. Впрочем, подобный трюк Netflix уже проворачивал. Три эпизода сериала «Викинги: Вальгалла» снимали подряд — с перерывами в пару месяцев. Подобное планирование в любом случае говорит о том, что на франшизу возлагают большие надежды.

    Возможно, мы услышим больше подробностей на онлайн-мероприятии «Тудум», которое пройдёт 24 сентября.

    О третьем сезоне мы уже знаем несколько подробностей. Например, для сериала нашли лже-Цири, а также Мильву, Кейру Мец, Радовида и Маргариту Ло-Анти.

    А в декабре выйдет приквел, посвящённый событиям «Сопряжения Сфер».

    Читайте также

    1

    СМИ: приквел «Ведьмака» от Netflix выйдет в конце декабря

     Лиза Худайбердиева |  14.05.2022

    Скорее всего, шоу выйдет в рождественские выходные.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема
    0
    4309
    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема

    Польский фантаст всегда очень однозначен и даже бескомпромиссен в своих высказываниях.

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 5
    0
    56844
    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

    Как малоизвестный сценарист и комедийный актёр создали один из лучших сериалов 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    0
    111235
    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф
    0
    212448
    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф

    В отрывке мы знакомимся ближе с эквилибриумом Альдебараном Стойким, префектом префектуры Кальцеон, куда входит Солнечная система.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9
    0
    222357
    Фонда Ли «Нефритовое наследие». Гангстеры на страже прогресса

    Криминальное технофэнтези в духе «Крёстного отца».

    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022) 2
    0
    299024
    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022)

    Творцы и творения во всех проявлениях.

    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики» 15
    0
    361017
    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики»

    Как изменился МФ, за какие аниме-рекомендации Борис поставил другу два пива и как стать рецензентом в МФ. 

    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи 6
    0
    321539
    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи

    Не кино, а просто сказка: феи, ведьмы, джинны и африканские шаманы.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить