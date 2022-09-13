СМИ: «Ведьмака» продлили на четвёртый и пятый сезоны. Их будут снимать подряд

По данным портала Redanian Intelligence, которые подробно освещают новости об экранизации «Ведьмака» от Netflix, сериал не просто продлили на четвёртый сезон — его планируют снимать подряд с пятым.

Ранее режиссёр Стивен Серджик рассказывал, что съёмки четвёртого сезона уже намечены продюсерами. Теперь несколько источников издания сообщают, что четвёртый и пятый сезоны будут сниматься подряд. Сценарии к ним ещё не готовы, но писать их начнут в ближайшее время, тоже вместе — примерно так началась работа над текстом третьего сезона вскоре после того, как закончили съёмки второго сезона.

Возможно, планы продюсеров изменятся — всё-таки собрать актёрский состав и команду на съёмки двух сезонов гораздо сложнее. Впрочем, подобный трюк Netflix уже проворачивал. Три эпизода сериала «Викинги: Вальгалла» снимали подряд — с перерывами в пару месяцев. Подобное планирование в любом случае говорит о том, что на франшизу возлагают большие надежды.

Возможно, мы услышим больше подробностей на онлайн-мероприятии «Тудум», которое пройдёт 24 сентября.

О третьем сезоне мы уже знаем несколько подробностей. Например, для сериала нашли лже-Цири, а также Мильву, Кейру Мец, Радовида и Маргариту Ло-Анти.

А в декабре выйдет приквел, посвящённый событиям «Сопряжения Сфер».