По данным портала MakingStarWars (на момент написания новости выдаёт ошибку, но заметка уже разлетелась), во втором сезоне «Мандалорца» мы увидим старых знакомых.

Во-первых, в шоу заглянет Майкл Бин — он сыграл Кайла Риза в «Терминаторе» и капрала Хикса в «Чужих». Деталей о его роли пока нет, известно лишь, что он воплотит некого охотника за головами, с которым Дин Джерин был знаком в прошлом. По всей видимости, это снова будет персонаж второго плана, возможно, на один эпизод.

А ещё во втором сезоне вернётся Билл Бёрр, сыгравший наёмника Мейфилда в шестой серии первого сезона. Помните, у него ещё был поясный манипулятор, управлявший из-за плеча пистолетом?

Ранее СМИ рассказали, что в продолжении также появится Розарио Доусон (Клэр Тэмпл из сериалов Marvel/Netflix), которая сыграет Асоку Тано. Если источники не ошибаются, то в этом году нас ждёт первое появление персонажа в игровом варианте (за пределами анимации) за 12 лет. Актриса озвучания Эшли Экстайн, которая подарила героине голос в мультсериалах, заявила, что не имеет отношения к «Мандалорцу».

А ещё портал Slash Film уточнил, что один из эпизодов второго сезона действительно поставил Роберт Родригес. Ранее ходили слухи, что Родригес и Джеймс Мэнголд («Форд против Феррари», «Логан») могут снять какие-то отрывки для сериала, но Мэнголд сразу пояснил, что не имеет отношения к шоу. Видимо, стоит дождаться официальных подробностей.