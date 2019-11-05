По данным Deadline, Warner Bros. одобрила даты производства третьей части «Фантастических тварей» — картину начнут снимать весной 2020 года, к работе вернётся весь актёрский состав.

Издание отмечает, что создатели собираются расширить роль актрисы Джессики Уильямс, которая сыграла в «Преступлениях Грин-де-Вальда» профессора Хикс, преподавательницу школы Ильверморни.

Первоначально съёмки планировали стартовать ещё в июле 2019-го, потом их перенесли на осень, а теперь снова отложили — всё из-за этапа подготовки. Дата релиза прежняя — 12 ноября 2021 года. Дэвид Йейтс вернётся в кресло режиссёра, сценарий пишут Роулинг и Стив Кловс.

Действие триквела перенесут в Рио-де-Жанейро.

Ранее издание Page Six рассказывало, что съёмки третьей части могут быть под угрозой из-за скандалов вокруг Джонни Деппа.

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