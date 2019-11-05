По данным Deadline, Warner Bros. одобрила даты производства третьей части «Фантастических тварей» — картину начнут снимать весной 2020 года, к работе вернётся весь актёрский состав.
Издание отмечает, что создатели собираются расширить роль актрисы Джессики Уильямс, которая сыграла в «Преступлениях Грин-де-Вальда» профессора Хикс, преподавательницу школы Ильверморни.
Первоначально съёмки планировали стартовать ещё в июле 2019-го, потом их перенесли на осень, а теперь снова отложили — всё из-за этапа подготовки. Дата релиза прежняя — 12 ноября 2021 года. Дэвид Йейтс вернётся в кресло режиссёра, сценарий пишут Роулинг и Стив Кловс.
Действие триквела перенесут в Рио-де-Жанейро.
Ранее издание Page Six рассказывало, что съёмки третьей части могут быть под угрозой из-за скандалов вокруг Джонни Деппа.
Читайте также
«Фантастические твари и где они обитают»: мир «Гарри Поттера» вернулся
Увлекательная и смешная охота на покемонов в винтажных декорациях «ревущих двадцатых».
«Фантастические твари 2»: Грин-де-Вальд круче Волан-де-Морта
Один из самых мрачных фильмов по вселенной «Гарри Поттера» показал яркого злодея со своей правдой и заставил нас выучить слова Wizarding World. Впрочем, есть у него и проблемы.
Комментарии (Правила дискуссии)