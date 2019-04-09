Новый фильм по мотивам комиксов DC «Шазам!» вышел в прокат только на прошлой неделе, но Warner Bros. уже решила запустить в работу вторую часть. Компания намерена собрать ту же команду, которая работала над оригиналом — боссы позвали сценариста Генри Хейдена. Кроме того, в студии надеются, что вернутся и режиссёр Дэвид Ф. Сэндберг и продюсер Питер Сафран.

По всей видимости, компания осталась довольна кассой за первый уикенд. «Шазам!» собрал по миру примерно 160 миллионов долларов при производственном бюджете в 100 миллионов. Вероятно, фильм окупится за остальные недели проката, поскольку зрители приняли картину тепло — в Америке «Шазама!» оценили почти на максимальный балл.

Ранее актёр Дуэйн Джонсон у себя в инстаграме объявил, что съёмки фильма про антигероя Чёрного Адама начнутся уже в этом году. Сам Чёрный Адам — заклятый враг Шазама — в фильме не появился, его лишь упомянул волшебник.