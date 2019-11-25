«Солярис» Тарковского выйдет повторно в широкий прокат — с 26 декабря

Журнал «Искусство кино» совместно с «Мосфильмом» объявили о старте повторного проката фильма Андрея Тарковского «Солярис» 1972 года — экранизации одноимённого романа Станислава Лема. К анонсу вышла новая версия трейлера.

В фильме сыграли: Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько и Анатолий Солоницын. Музыку написал советский композитор Эдуард Артемьев. На Каннском кинофестивале в своё время «Солярис» получил Гран-при жюри и приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI.

Космическая экспедиция несколько лет безрезультатно исследует планету Солярис, на которой обнаружен «разумный» Океан. Чтобы разобраться в пользе исследований, на Солярис отправляется психолог Крис Кельвин. Там доктор обнаруживает экипаж, как ему кажется, обезумевший из-за воссозданных Океаном мучительных, тяжелых воспоминаний. Скептицизм Криса проходит, когда он встречает покончившую с собой жену.

Специальные показы отреставрированной версии фильма пройдут 11 декабря в Москве (кинотеатр «Октябрь») и 14 декабря в Санкт-Петербурге (кинотеатр «Аврора»). С 19 декабря картину начнут крутить в сети кинотеатров «Каро». А с 26 декабря зрители смогут увидеть фильм в других кинотеатрах — в более 70 городах России. Со списком кинотеатров «Каро» можно ознакомиться на сайте «Искусства кино».