«Люди в чёрном» возвращаются! Sony готовит спин-офф франшизы, и релиз ждёт нас уже 17 мая 2019 года. За сюжет отвечают Мэтт Холлоуэй и Арт Маркум, писавшие сценарий для «Железного человека» и пятых «Трансформеров». Как пишет Deadline, будущий фильм будет похож на «Мир Юрского периода».

Проект стал настоящей неожиданностью, так как ожидалось, что спин-офф «Людей в чёрном» станет кроссовером с другой франшизой Sony — «Мачо и Ботаном». Возможно, произойдёт именно это, и Ченнинг Татум и Джона Хилл наденут чёрные костюмы и солнцезащитные очки.

Уолтер Ф. Паркс, продюсер оригинальных фильмов, подтвердил, что спин-офф расширит вселенную «Людей в чёрном».

Очень редко можно дойти до конца сценария, понимая при это, что у вас в руках тот фильм, который вы ходите видеть, но Арт и Мэтт написали сценарий, который верен традициям оригинальных фильмов, но в то же время расширяет границы франшизы. Продюсер Уолтер Ф. Паркс

К сожалению, герои Уилла Смита и Томми Ли Джонса в спин-оффе не появятся, однако действие фильма развернётся в том же мире. Кроме того, исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг вместе с Уолтером Ф. Парксом и Лори Макдональдом.

Режиссёром стала Элизабет Бэнкс. Прямо сейчас студия ведёт переговоры с Кристен Стюарт и Люпитой Нионго. Какие роли достанутся актрисам, не сообщается.