За последние пару месяцев «Союзмультфильм» опубликовал две новых серии обновлённого мультсериала «Возвращение в Простоквашино» (вернее, две части первого эпизода). Зрители закономерно разделились на два лагеря: одни ругали переосмысление Дяди Фёдора, а другим новые серии даже понравились. Первая часть собрала свыше 16 млн просмотров, а вторая — лишь 4,5.

Помимо «Возвращения в Простоквашино» студия планирует переосмыслить и мультсериал про попугая Кешу. Об этом изданию РБК рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва. По её словам, сейчас в студии работают над анимационным сериалом и даже над полнометражным мультфильмом, в котором Иннокентий станет стендапером.

[…] мы делаем пилотный эпизод продолжения анимационного сериала про попугая Кешу. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Развернутый синопсис сценария для полного метра у нас уже есть, он написан автором всех произведений про Кешу Александром Курляндским. Мы актуализируем этого персонажа: есть одна из идей сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был. Юлиана Слащёва

Напомним, ранее вокруг «Простоквашино» разразился скандал. Писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру из-за выхода новых серий, которые не были с ним согласованы. Он обвинил «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав.

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