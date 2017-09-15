Рекламная кампания фильма «Бегущий по лезвию 2049» набирает обороты. В частности, в серии короткометражных видеороликов создатели рассказывают, что произошло в мире за 30 с событий первой части. Мы уже видели первый ролик 2036: Nexus Dawn про новую серию репликантов и второй ролик 2048: Nowhere To Run про персонажа Дейва Батисты. Но вот японский твиттер-аккаунт фильма сообщает, что третий ролик будет выполнен в аниме-стиле, а поставит его создатель культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ.

В коротком ролике рассказывается о создании короткометражки, в нём можно увидеть раскадровки и примеры персонажей. Короткометражка будет называться Black Out 2022, в ней покажут трагические события 2022 года, которые в итоге привели к запрету репликантов.