В Сети появилась вторая короткометражка-приквел к фильму Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». Она называется 2048: Nowhere To Run и рассказывает об одном из новых персонажей по имени Саппер Мортон. Его играет Дейв Батиста (Дракс из «Стражей галактики»), и он репликант. Посмотрите!

Короткометражка показывает небольшой эпизод, действие которого развернулось за год до событий сиквела. Мы видим, что мрачный и грязный мир будущего почти не изменился. Мортон вступает в уличную драку, раскидывает своих противников, а затем быстро скрывается в толпе.

Эпизод поставил режиссёр Люк Скотт — сын Ридли Скотта. На его счету не только ряд короткометражек, вроде сцены к фильму «Чужой: Завет», но и полноценный научно-фантастический триллер «Морган».

Напоминаем, премьера «Бегущего по лезвию 2049» состоится уже 5 октября.