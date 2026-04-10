Создатели «Человека-бензопилы» выпустят аниме по Honkai: Star Rail





Кроме этого, в работе находится аниме по другой игре HoYoverse — Genshin Impact, но ею занимается Ufotable («Истребитель демонов»). По слухам, шоу может стать приквелом — оно расскажет о войне в Тейвате и прибытии близнецов в этот мир.





Возможно, в обозримом будущем мы увидим адаптацию и Zenless Zone Zero.

Студия Mappa («Человек-бензопила» и «Магическая битва») анонсировала аниме по мотивам гачи Honkai: Star Rail. Команда представила концептуальный трейлер, но деталями сюжета и сроков выхода не поделилась.