13 мая HBO выпустили пятый эпизод заключительного сезона «Игры престолов», который напрочь изменил расклад сил и, так или иначе, завершил арки многих персонажей. До финала осталась последняя серия, и, если вам уже надоело ждать развязки, предлагаем ознакомиться со спойлерами и утечками.
Спойлеры начинаются после этой картинки
Главный источник спойлеров — большой пост на Reddit, где автор собрал информацию с разных утечек, в том числе и тех, что появились ещё несколько месяцев назад. Большая часть из них оказалась правдивым, хоть и не всегда точными. Информация собрана как от лица тех, кто наблюдал за съёмками, так и тех, кто уже посмотрел какие-то фрагменты.
Итак, вот предположения автора поста:
- Джон наконец-то после Винтерфелла встречает Арью — эта сцена разворачивается возле Железного Трона. Дейенерис начинает казнить всех в Королевской гавани (не уточнено, идёт ли речь о солдатах или мирных жителях значит — прим. МирФ), Джон и Тирион ошеломлены. Дени приказывает схватить Тириона за освобождение брата (автор отмечает, что в самой сцене нет ни Джона, ни Дени).
- Затем Тирион пытается убедить Джона отступиться от Дени. Тирион объясняет это тем, что семья Старков никогда не будет в безопасности, ведь само их существование угрожает правам Дени на трон. Джон в ужасе от того, что Дени учинила в Королевской гавани. В то же время сама Таргариен произносит речь о том, что она освободила рабов от цепей.
- В итоге Тириону удаётся убедить Джона, и тот пытается поговорить с Дени, но та его игнорирует, считая свои действия оправданными. Джон даёт Дени некое обещание, а затем убивает её и сдаётся окружившим стражникам. Это событие травмирует Джона, поскольку он правда её любил. После смерти Матери драконов Дрогон растапливает в огне Железный трон.
Затем автор выводит три варианта концовки — точно неизвестно, какие сцены войдут в финал. Возможно, создатели сериала скомбинируют их (третий вариант):
- Королевский совет. Участники формируют совет, чтобы избрать короля. Тирион произносит речь, и в итоге все голосуют за Брана. Конец. В эпилоге Джон снова надевает чёрное, поскольку он убил Дени. Автор заметки считает, что так Сноу хочет покаяться за убийство и чувство вины. Кроме того, Джон станет тысячным по счёту Лордом-Командующим в Ночном Дозоре. Арья уходит, Санса остаётся править Севером. Когда все решают избрать короля, Сэм неожиданно предлагает что-то вроде демократических выборов, и его поднимают на смех. Голоса отдают за Брана, он формирует совет из Тириона, Давоса, Сэма и Бронна. Безупречные уходят за море и начинают освобождать города с рабовладельческим строем, поскольку таков был изначальный план Дейенерис.
- Суд на Тирионом. Тириона будут судить в Драконьей Яме, это большая сцена, в которой не участвуют Джон, Дени и дракон, зато присутствует сир Давос (без значка Десницы Короля) с тремя детьми Старков. Кроме того, здесь же мы увидим Сэма, Бриенну, Робина Аррена, Серого Червя и двух неизвестных мужчин: один — в золотых одеяниях (по всей видимости, дорниец), другой — с короткой бородой и одетый в зелёное. Бран вспоминает события первого сезона, когда Тирион сказал Кейтлин Старк «Я никогда не ставлю против моей семьи». Тирион разгневан и обижен на жителей Королевской гавани, потому что считает себя их спасителем от Станниса, а те от него отвернулись. Тирион уверен, что горожане это заслужили. Он падает на колени посреди своей пламенной речи. Как отмечает автор заметки, смерть персонажа отсняли в студии, поэтому точно неизвестно, как умрёт Тирион — если умрёт.
- Комбинация первых двух концовок. По всей видимости, мы так или иначе увидим королевский совет — один из источников утверждает, что эту сцену снимали почти без дополнительных эффектов. Предположительно, исход может быть таким: Тирион предстанет перед судом, его пощадят и он вступит в совет короля. С другой стороны, даже если его убьют, то основной финал это не сильно изменит.
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