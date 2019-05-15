13 мая HBO выпустили пятый эпизод заключительного сезона «Игры престолов», который напрочь изменил расклад сил и, так или иначе, завершил арки многих персонажей. До финала осталась последняя серия, и, если вам уже надоело ждать развязки, предлагаем ознакомиться со спойлерами и утечками.

Спойлеры начинаются после этой картинки

Главный источник спойлеров — большой пост на Reddit, где автор собрал информацию с разных утечек, в том числе и тех, что появились ещё несколько месяцев назад. Большая часть из них оказалась правдивым, хоть и не всегда точными. Информация собрана как от лица тех, кто наблюдал за съёмками, так и тех, кто уже посмотрел какие-то фрагменты.

Итак, вот предположения автора поста:

Джон наконец-то после Винтерфелла встречает Арью — эта сцена разворачивается возле Железного Трона. Дейенерис начинает казнить всех в Королевской гавани (не уточнено, идёт ли речь о солдатах или мирных жителях значит — прим. МирФ), Джон и Тирион ошеломлены. Дени приказывает схватить Тириона за освобождение брата (автор отмечает, что в самой сцене нет ни Джона, ни Дени).

Затем Тирион пытается убедить Джона отступиться от Дени. Тирион объясняет это тем, что семья Старков никогда не будет в безопасности, ведь само их существование угрожает правам Дени на трон. Джон в ужасе от того, что Дени учинила в Королевской гавани. В то же время сама Таргариен произносит речь о том, что она освободила рабов от цепей.

В итоге Тириону удаётся убедить Джона, и тот пытается поговорить с Дени, но та его игнорирует, считая свои действия оправданными. Джон даёт Дени некое обещание, а затем убивает её и сдаётся окружившим стражникам. Это событие травмирует Джона, поскольку он правда её любил. После смерти Матери драконов Дрогон растапливает в огне Железный трон.

Затем автор выводит три варианта концовки — точно неизвестно, какие сцены войдут в финал. Возможно, создатели сериала скомбинируют их (третий вариант):