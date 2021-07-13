    3
    Новости

    «Студия 101» запустила предзаказ НРИ «Вампиры: Тёмные века. Классические правила»

    13 июля 2021
    13.07.2021
    244
    1 минута на чтение
    «Студия 101» запустила предзаказ НРИ «Вампиры: Тёмные века. Классические правила»

    Издательство «Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры «Вампиры: Тёмные века. Классические правила» (Vampire 20th Anniversary Edition: The Dark Ages), основанную на «Вампирах: Маскарад. Классические правила» (v20). В ней участники возьмут на себя роль средневековых кровопийц — во времена, когда ещё никакой Камарильи не было, а власть постоянно переходила из рук в руки.

    На дворе 1242 год. Перед монгольским игом не устоял Багдад, затем Россия, а теперь его армия готова разорить Польшу и Венгрию. Священная Римская империя объявила войну Папскому престолу. Вторая Ломбардская лига заручилась поддержкой Папы и дала отпор Фридриху II.

    Бушует Война Принцев. Отцеубийство принимает угрожающий размах. Молодые и сильные смотрят на верхние ступени иерархической лестницы и видят застой и ханжество. Они видят цели. Когда они смотрят вниз, они видят человечество. Они видят силу, которая могла бы полностью всё изменить. Они видят, как смертные создают университеты и империи.

    В мире смертных в 1242 году власть переходила из рук в руки со скоростью передвижения армии. У нежити смена власти происходит быстрее, чем пожар успевает охватить убежище. Власть Проклятых утекает едва ли не стремительнее, чем кровь из древнего сердца.

    «Тёмные века» — самостоятельное ответвление. Игра основана на тех же правилах, но включает несколько важных изменений, которые включены в книгу правил. Среди нововведений — механика для свирепого и безжалостного Колдовства. В руководстве представлены 13 кланов и 19 линий крови, которые существовали в Мире Тёмного средневековья.

    В рамках предзаказа можно со скидками приобрести книгу правил (примерно 500 страниц, 3290 рублей против 3990 ), её же премиум-вариант (5590 рублей против 6590), Малую книгу знаний по «Тёмным векам» (690 рублей против 890; включает описание разных мест, зацепки для приключений, новые Пути), ширму ведущего (1290 рублей против 1490) и набор пяти ламинированных бланков (500 рублей — без скидок).

    Предзаказать материалы по скидке можно до конца лета. Доставить их обещают к апрелю 2022-го.

    Читайте также

    Возвращение в мир ночи: обзор книги правил Vampire: The Masquerade V20

    Возвращение в мир ночи: обзор книги правил Vampire: The Masquerade V20

     Александр Стрепетилов |  10.12.2018

    Рассказываем, что может предложить игра как новичкам, которые только открывают для себя Мир Тьмы, так и опытным Рассказчикам, уже знакомым с сеттингом.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Джаспер Ффорде о своем самом свежем романе — сатирической антиутопии «Вечный кролик»
    0
    4015
    Джаспер Ффорде о своем самом свежем романе — сатирической антиутопии «Вечный кролик»

    Цитаты из интервью, где автор рассказывает об истоках романа, создании образов разумных кроликов и темах, которые поднимаются на его страницах.

    «Катла»: исландский триллер о потере в духе «Соляриса»
    0
    66480
    «Катла»: исландский триллер в духе «Соляриса»

    Сериал показал, что постановщик не растерял любовь к родным местам после многих лет работы со звёздами в США.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 3
    0
    114024
    Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»: новый взгляд на отношения человека и ИскИна

    Эпическое полотно, утрамбованное в несколько историй.

    Читаем рассказ Р.А. Лафферти «Девятьсот бабушек» 1
    0
    122992
    Читаем рассказ Р.А. Лафферти «Девятьсот бабушек»

    На огромном астероиде Проавитусе жили странные аборигены, которых называли живыми куколками. Никто никогда не видел у них стариков или умирающих. Куда же уходят их старики?

    Смерть в будущем: эко-похороны и цифровое бессмертие
    0
    175389
    Смерть в будущем и цифровые кладбища. Мы станем деревьями или чат-ботами?

    Что ждёт людей, которые умрут в будущем? Они обретут цифровое бессмертие в виде эмуляторов личности? Их превратят в деревья в эко-урнах, в голограммы или алмазы? И что делать с их аккаунтами?

    Какие фильмы смотреть онлайн в июле 2021? Ужасы без конца! 9
    0
    220904
    Какие фильмы смотреть онлайн в июле 2021? Ужасы без конца!

    Разбираем онлайн-премьеры июля! Бэтмен против маньяка, роботы против титанов, Крис Пратт против пришельцев, китайские богатыри против законов физики.

    «Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!) 8
    0
    231854
    «Пищеблок»: отличия сериала и книги (обзор со спойлерами!)

    Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…

    «Локи», 5 серия: Законы жанра наносят ответный удар 7
    0
    279437
    «Локи», 5 серия: Законы жанра наносят ответный удар

    История обманов и интриг внезапно превратилась в… классическую супергероику.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить