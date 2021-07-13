«Студия 101» запустила предзаказ НРИ «Вампиры: Тёмные века. Классические правила»

Издательство «Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры «Вампиры: Тёмные века. Классические правила» (Vampire 20th Anniversary Edition: The Dark Ages), основанную на «Вампирах: Маскарад. Классические правила» (v20). В ней участники возьмут на себя роль средневековых кровопийц — во времена, когда ещё никакой Камарильи не было, а власть постоянно переходила из рук в руки.

На дворе 1242 год. Перед монгольским игом не устоял Багдад, затем Россия, а теперь его армия готова разорить Польшу и Венгрию. Священная Римская империя объявила войну Папскому престолу. Вторая Ломбардская лига заручилась поддержкой Папы и дала отпор Фридриху II. Бушует Война Принцев. Отцеубийство принимает угрожающий размах. Молодые и сильные смотрят на верхние ступени иерархической лестницы и видят застой и ханжество. Они видят цели. Когда они смотрят вниз, они видят человечество. Они видят силу, которая могла бы полностью всё изменить. Они видят, как смертные создают университеты и империи. В мире смертных в 1242 году власть переходила из рук в руки со скоростью передвижения армии. У нежити смена власти происходит быстрее, чем пожар успевает охватить убежище. Власть Проклятых утекает едва ли не стремительнее, чем кровь из древнего сердца.

«Тёмные века» — самостоятельное ответвление. Игра основана на тех же правилах, но включает несколько важных изменений, которые включены в книгу правил. Среди нововведений — механика для свирепого и безжалостного Колдовства. В руководстве представлены 13 кланов и 19 линий крови, которые существовали в Мире Тёмного средневековья.

В рамках предзаказа можно со скидками приобрести книгу правил (примерно 500 страниц, 3290 рублей против 3990 ), её же премиум-вариант (5590 рублей против 6590), Малую книгу знаний по «Тёмным векам» (690 рублей против 890; включает описание разных мест, зацепки для приключений, новые Пути), ширму ведущего (1290 рублей против 1490) и набор пяти ламинированных бланков (500 рублей — без скидок).

Предзаказать материалы по скидке можно до конца лета. Доставить их обещают к апрелю 2022-го.