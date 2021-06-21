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    Новости

    Супергёрл и старый Бэтмен: кадры со съёмок «Флэша»

    21 июня 2021
    21.06.2021
    1274
    0 минут на чтение
    Супергёрл и старый Бэтмен: кадры со съёмок «Флэша»

    В сети появились фотографии со съёмочной площадки супергеройского боевика «Флэш». На них запечатлены Эзра Миллер, играющий главного героя, Майкл Китон, вернувшийся к роли Бэтмена спустя десятки лет, а также актриса Саша Калле, которая исполнит роль Супергёрл, могущественной криптонианки и кузины Супермена.

    Напомним, фильм обыграет Флэшпоинт — один из центральных сюжетов о Флэше в комиксах. Барри Аллен однажды смог развить такую скорость, что отправился в прошлое и смог спасти свою мать. К несчастью, это катастрофически изменило весь мир, повлияв на судьбу многих супергероев. В картине появятся два Бэтмена (Бена Аффлека и Майкла Китона), а также обещают как минимум ещё одного Флэша — в исполнении Гранта Гастина из сериала The CW.

    Съёмки начались в апреле этого года. Режиссёр — Энди Мускетти («Оно»). Композитор — Бенджамин Уоллфиш («Бегущий по лезвию 2049»).

    «Флэш» прибежит в прокат 4 ноября 2022 года.

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