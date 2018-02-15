Disney и Pixar представили новый расширенный трейлер второй части анимационного фильма «Суперсемейка». Скорее его посмотрите!

Дубляж:

В сиквеле авторы картины уделят больше внимания Эластике, а Мистер Исключительный займётся семейными делами — в том числе и поняньчит для малыша Джек-Джека. Создатели обещают, что мы увидим больше разных супергероев, а кроме того, в трейлере засветилась дизайнер костюмов Эдна Мод.

Премьера «Суперсемейки 2» запланирована на 14 июня.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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