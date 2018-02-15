Disney и Pixar представили новый расширенный трейлер второй части анимационного фильма «Суперсемейка». Скорее его посмотрите!
Дубляж:
В сиквеле авторы картины уделят больше внимания Эластике, а Мистер Исключительный займётся семейными делами — в том числе и поняньчит для малыша Джек-Джека. Создатели обещают, что мы увидим больше разных супергероев, а кроме того, в трейлере засветилась дизайнер костюмов Эдна Мод.
Премьера «Суперсемейки 2» запланирована на 14 июня.
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Совсем небольшой отрывок показывает, как Мистеру Исключительному приходится нянчиться с Джек-Джеком.
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