Видеоблогер и актёр озвучания Сыендук опубликовал небольшой видеоролик, в котором представил российскую вариацию популярного мультсериала «Рик и Морти». Сыендук уверен, что в России и Советском Союзе снимали много разной фантастики, которая могла бы лечь в основу подобного мультсериала. В «российской версии» несколько сцен, которые обыгрывают «Тайну третьей планеты», «Старика Хоттабыча», «Собачье сердце» и «Ивана Васильевича меняет профессию».

Осторожно, в видео есть запиканный мат!