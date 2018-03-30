Видеоблогер и актёр озвучания Сыендук опубликовал небольшой видеоролик, в котором представил российскую вариацию популярного мультсериала «Рик и Морти». Сыендук уверен, что в России и Советском Союзе снимали много разной фантастики, которая могла бы лечь в основу подобного мультсериала. В «российской версии» несколько сцен, которые обыгрывают «Тайну третьей планеты», «Старика Хоттабыча», «Собачье сердце» и «Ивана Васильевича меняет профессию».
Осторожно, в видео есть запиканный мат!
Читайте также
Сыендук о Гравити Фолз и значении своего имени
Интервью с видеоблогером и переводчиком «Гравити Фолз» и «Рика и Морти».
«Рик и Морти» с точки зрения науки
Что говорят учёные насчёт портальной пушки, теории мультивселенной, мышечной памяти и химической реакции, вызывающей любовь.
Арт: Рик и Морти меняют профессию
Иллюстратор Prick нарисовал оммаж к советской фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Комментарии (Правила дискуссии)