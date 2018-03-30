Видеоблогер и актёр озвучания Сыендук опубликовал небольшой видеоролик, в котором представил российскую вариацию популярного мультсериала «Рик и Морти». Сыендук уверен, что в России и Советском Союзе снимали много разной фантастики, которая могла бы лечь в основу подобного мультсериала. В «российской версии» несколько сцен, которые обыгрывают «Тайну третьей планеты», «Старика Хоттабыча», «Собачье сердце» и «Ивана Васильевича меняет профессию».

Осторожно, в видео есть запиканный мат!

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Кот-редактор
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