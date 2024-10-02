Создатели The Day Before закрыли свою новую игру и анонсировали еще одну

об отмене Kickstarter-кампании новой игры под названием Escape Factory.





Как заявили в команде, мультиплеерный платформер не привлек ожидаемого интереса аудитории, поэтому проект решили заморозить до «более подходящих времен». Все собранные средства должны вернуть вкладчикам.





На этом Fntastic не остановилась и анонсировала новую игру. Это будет экшен-хоррор Items в стиле Propnight. Как только у тайтла появится рабочая демоверсия, студия запустит кампанию на Kickstarter.





Fntastic также планирует выпускать мобильные проекты, прибыль с которых пойдет на поддержку Items. У игры пока есть только два концепт-арта.