Тизер второго сезона «Харли Квинн» — новая встреча с Пингвином

DC опубликовала первый отрывок из второго сезона мультсериала «Харли Квинн» — ролика показывает новую встречу Харли с Пингвином, которая перерастает в драку и поножовщину.

Действие второго сезона снова развернётся в Готэме — но уже разрушенном после крупного землетрясения. Бэтмен и Лига Справедливости пропали в результате злодейских козней, и теперь преступники будут устанавливать в городе свои порядки.

Мультсериал вернётся 3 апреля на DC Universe, а в России его будут показывать на «КиноПоиске».