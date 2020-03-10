Тизер второго сезона «Харли Квинн» — новая встреча с Пингвином

DC опубликовала первый отрывок из второго сезона мультсериала «Харли Квинн» — ролика показывает новую встречу Харли с Пингвином, которая перерастает в драку и поножовщину.
Действие второго сезона снова развернётся в Готэме — но уже разрушенном после крупного землетрясения. Бэтмен и Лига Справедливости пропали в результате злодейских козней, и теперь преступники будут устанавливать в городе свои порядки.
Мультсериал вернётся 3 апреля на DC Universe, а в России его будут показывать на «КиноПоиске».
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