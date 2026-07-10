Кинокомпания Madman Films опубликовала полноценный трейлер абсурдного триллера «Лис».
В центре сюжета охотник Ник, который узнает, что его невеста ему изменяет. В отчаянии он заключает сделку с говорящей лисой, которая обещает превратить девушку в идеальную. Однако это приводит к безумным последствиям.
Режиссером выступает Дарио Руссо, а главные роли исполнили Джай Кортни и Эмили Браунинг.
Премьера состоится 29 октября.
YouTube
Мир Фантастики
Кликни,
чтобы посмотреть видео
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.