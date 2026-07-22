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Трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за сутки набрал 503 млн просмотров

Андрей Квасков
22 июля 12:56
367
1 минута на чтение
Дебютный трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за первые сутки набрал 503 млн просмотров — это второй лучший результат в истории. Выше только ролик «Человека-паука: Новый день» с 719 млн просмотров.

Новый фильм также превзошел предыдущего рекордсмена среди проектов Disney. Тизер «Дэдпула и Росомахи», показанный во время Супербоула, в свое время набрал 365 млн просмотров за сутки.

Не менее впечатляющим оказался и старт продаж билетов. За первые 24 часа предварительные продажи принесли 16,5 млн долларов, а большинство сеансов в премиальных форматах на 17–18 декабря уже практически распроданы.

Премьера «Мстителей: Доктор Дум» в США ожидается 18 декабря.

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Андрей Квасков
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