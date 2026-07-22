Трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за сутки набрал 503 млн просмотров





Новый фильм также превзошел предыдущего рекордсмена среди проектов Disney. Тизер «Дэдпула и Росомахи», показанный во время Супербоула, в свое время набрал 365 млн просмотров за сутки.







Не менее впечатляющим оказался и старт продаж билетов. За первые 24 часа предварительные продажи принесли 16,5 млн долларов, а большинство сеансов в премиальных форматах на 17–18 декабря уже практически распроданы.







Премьера «Мстителей: Доктор Дум» в США ожидается 18 декабря.