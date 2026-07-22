Трейлер «Мстителей: Доктор Дум» за сутки набрал 503 млн просмотров

Дебютный трейлер
«Мстителей: Доктор Дум» за первые сутки набрал 503 млн просмотров — это второй лучший результат в истории. Выше только ролик «Человека-паука: Новый день» с 719 млн просмотров.
Новый фильм также превзошел предыдущего рекордсмена среди проектов Disney. Тизер «Дэдпула и Росомахи», показанный во время Супербоула, в свое время набрал 365 млн просмотров за сутки.
Не менее впечатляющим оказался и старт продаж билетов. За первые 24 часа предварительные продажи принесли 16,5 млн долларов, а большинство сеансов в премиальных форматах на 17–18 декабря уже практически распроданы.
Премьера «Мстителей: Доктор Дум» в США ожидается 18 декабря.