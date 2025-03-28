Трейлер «Пункта назначения» стал вторым по популярности среди хорроров

Дебютный трейлер «Пункта назначения» с подзаголовком «Кровные узы» стал вторым самым популярным роликом среди хорроров.

За первые 24 часа трейлер собрал 178,7 миллиона просмотров по всему миру — в том числе в TikTok, который аналитики считают важным для учета.

На первом месте все еще ремейк «Оно», который набрал около 200 миллионов просмотров.

Напомним, картину сняли Зак Липовски и Адам Б. Стейн, которые вместе работали над «Иными». А главные роли исполнили Брэк Бэссинджер, Тео Брионес, Кейтлин Санта Хуан, Анна Лори и другие.

Мировая премьера состоится 16 мая.

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