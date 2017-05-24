Трейлер 7 сезона «Игры престолов» подтверждает утёкший сценарий

Канал HBO опубликовал трейлер 7 сезона фэнтези-сериала «Игра престолов».

Трейлер поровну поделён между основными персонажами. Серсея перечисляет врагов, которых ей предстоит разбить, разглядывая впечатляющую карту Вестероса, и куда-то отправляет Джейме. Дейенерис восседает на огромном каменном троне — похоже, она захватила Драконий Камень, бывшую цитадель Станниса. Мизинец продолжает подбивать Сансу против Джона Сноу.

Давос напоминает всем, что с севера приближается угроза, и если её не одолеть, «не важно, чей скелет будет сидеть на Железном троне». Несмотря на его слова, начинается великая война: видно, как Безупречные Дейенерис атакуют гвардейцев в форме Ланнистеров, а дотракийцы скачут в атаку. И, конечно, прямо в камеру летит огромный дракон.

Похоже, что как минимум часть предсказаний из якобы утекшего сценария сбывается. Автор утечки тоже утверждал, что Дейенерис захватит Драконий Камень и пойдёт войной на Серсею. Как и у него, Арья приезжает на Север, Мизинец плохо влияет на Сансу, а Джон направляется отражать вторжение Иных. И дракона нам почему-то показали только одного…

Как, вы ещё не читали? Сюжет 7 сезона «Игры престолов» слили в интернет И вот что мы узнали. Осторожно, спойлеры… особенно про Джона и Дейенерис!

Напомним, сезон будет предпоследним и укороченным — в него войдёт только 7 эпизодов вместо обычных 10. Его западная премьера назначена на 17 июля 2017 года.