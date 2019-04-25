Трейлер четвёртого сезона «Люцифера» — Дьявол вновь встречается с Евой

Netflix выпустил полный трейлер четвёртого сезона «Люцифера» — сериала о том, как Дьявол поселился на Земле и стал заниматься детективными делами.
В новом сезоне Дьявол попробует вновь наладить отношения с Хлоей Деккер, а также снова встретится с самой Евой.
Первые три сезона шоу выходили на Fox, пока руководство решило его не закрыть. Однако сериал выкупил Netflix, который начал выпускать его на своём сервисе. Мы в своё время даже писали погребальную песнь:
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Упокой, Господи, душу сериала сего мистического, смешного и детективного. Помянем его добрым словом.
Все десять эпизодов выйдут 8 мая.
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