Трейлер четвёртого сезона «Люцифера» — Дьявол вновь встречается с Евой

Netflix выпустил полный трейлер четвёртого сезона «Люцифера» — сериала о том, как Дьявол поселился на Земле и стал заниматься детективными делами.

В новом сезоне Дьявол попробует вновь наладить отношения с Хлоей Деккер, а также снова встретится с самой Евой.

Первые три сезона шоу выходили на Fox, пока руководство решило его не закрыть. Однако сериал выкупил Netflix, который начал выпускать его на своём сервисе. Мы в своё время даже писали погребальную песнь:

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Все десять эпизодов выйдут 8 мая.