Трейлер фантастического триллера Portals — антологии от создателей «Ведьмы из Блэр» и «Скайлайна 2»

В сети появился трейлер фантастического триллера Portals — это антология из трёх историей, которые объединены одной идей. Что, если по всему миру начали открываться порталы, ведущие в никуда? Как быть аварийным службам? Как быть с теми, кто вошёл и не вернулся?

Больше всего порталы напоминают чёрные монолиты из «Космической одиссеи 2001» Стэнли Кубрика. Каждая история покажет свой подход к этим странным порталам.

Над картиной работали авторы ужастиков категории «Б»: «Ведьма из Блэр: Новая глава», «З/Л/О», «Скайлайн», «Ночь идёт за нами» и других. Главные роли сыграли Нил Хопкинс («Остаться в живых»), Дианна Руссо («Рыцарь дорог»), Гретхен Лодж («Крошка Молли»), Наташа Готт («Философы: Урок выживания») и другие.

«Порталы» выйдут 25 октября в некоторых американских кинотеатрах. В этот же день фильм начнут продавать по системе VOD, возможно, кино появится и в цифровых сервисах.