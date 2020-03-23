Трейлер и промо третьего сезона «Утиных историй»

Disney XD опубликовал первый трейлер следующего сезона «Утиных историй». Какой-то сюжетной конкретики ролик не раскрыл, зато в нём показали, в какие приключения на этот раз затянет утят (что-то про лагерь скаутов и пародия на слэшеры) и кто появится из знакомых персонажей.
Кроме того, Disney выпустил ещё несколько промо-материалов.
BIG ANNOUNCEMENT 🗣 #DuckTales Season 3 premieres with back-to-back episodes, Saturday, April 4th on @DisneyXD! Woo-oo! pic.twitter.com/ZXSibL9bVI
— Disney TVA (@DisneyTVA) March 5, 2020
Мультсериал возвращается 4 апреля.
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