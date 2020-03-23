Трейлер и промо третьего сезона «Утиных историй»

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Disney XD опубликовал первый трейлер следующего сезона «Утиных историй». Какой-то сюжетной конкретики ролик не раскрыл, зато в нём показали, в какие приключения на этот раз затянет утят (что-то про лагерь скаутов и пародия на слэшеры) и кто появится из знакомых персонажей.

Кроме того, Disney выпустил ещё несколько промо-материалов.

Трейлер и промо третьего сезона «Утиных историй»

Названия серий

Трейлер и промо третьего сезона «Утиных историй» 1

Постер ко второй серии третьего сезона

Мультсериал возвращается 4 апреля.

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