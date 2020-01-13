Третий сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 15 марта

HBO опубликовал новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» — научно-фантастического сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой при участии Джей Джей Абрамса по мотивам романа Майкла Крайтона.

В ролике нет новых кадров — только инфографика в стиле картины «Прибытие». Она напоминает об основных событиях, а в финале логотип складывается в дату выхода — 15 марта.

Первый трейлер третьего сезона обещал «то, чего вы ещё не видели» — судя по всему, действие из парков перенесут в основной мир. Шоу сконцентрируется на истории Долорес и других «хозяев», которые будут познавать мир людей и обнаружат, что у них с человеком намного больше общего, чем с собратьями-машинами.