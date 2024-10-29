У сиквела хоррора «Чужой: Ромул» еще даже нет сценария

Режиссер фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес рассказал, что с осторожностью подходит к созданию продолжения. Исходя из его слов, у картины еще нет даже сценария.
Феде Альварес
Мы определенно хотим снять сиквел. Однако это связано с поиском правильной истории. У меня и моего соавтора Родо Сайягеса есть некоторые идеи, но только найдя правильное направление можно сказать, что этот фильм точно стоит снять.
Так что пока мы находимся в процессе поиска. Не нужно совершать ошибку, снимая продолжение только потому, что первая часть была успешной. Это всегда ведет к катастрофе.
Ранее Ридли Скотт заявил, что в разработке находится новый фильм во вселенной «Чужого». Говорил ли он про сиквел «Ромула», или о какой-то другой ленте, пока неясно.
Кроме этого, в 2025 году выйдет сериал по «Чужому» с подзаголовком «Земля». Местом действия впервые во франшизе станет родина людей — за 30 лет до событий оригинальной картины Скотта.
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