КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Чужой: Воскрешение»: секс с ксеноморфом от создателя «Амели»
«Дорога»: самый мрачный и реалистичный постапокалипсис, дающий надежду
Фантастические фильмы, которые у нас любят больше, чем на родине
Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?

Классика

«Хищник»: история культового боевика. Как Ван Дамм не стал пришельцем
5 лучших фильмов о вампирах
Новости

У сиквела хоррора «Чужой: Ромул» еще даже нет сценария

Андрей Квасков
27 ноября 17:11
124
1 минута на чтение
Режиссер фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес рассказал, что с осторожностью подходит к созданию продолжения. Исходя из его слов, у картины еще нет даже сценария.
Феде Альварес
Мы определенно хотим снять сиквел. Однако это связано с поиском правильной истории. У меня и моего соавтора Родо Сайягеса есть некоторые идеи, но только найдя правильное направление можно сказать, что этот фильм точно стоит снять. Так что пока мы находимся в процессе поиска. Не нужно совершать ошибку, снимая продолжение только потому, что первая часть была успешной. Это всегда ведет к катастрофе.
Ранее Ридли Скотт заявил, что в разработке находится новый фильм во вселенной «Чужого». Говорил ли он про сиквел «Ромула», или о какой-то другой ленте, пока неясно.

Кроме этого, в 2025 году выйдет сериал по «Чужому» с подзаголовком «Земля». Местом действия впервые во франшизе станет родина людей — за 30 лет до событий оригинальной картины Скотта.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

В раннем доступе вышла стимпанковская RPG New Arc Line в духе Arcanum

Новости

Шоураннер «Аркейна» о критике второго сезона: «Я не рад этому, но уважаю это»
По его словам, авторы в любом случае были в проигрышной позиции

Новости

Новая киновселенная DC будет про разные и самостоятельные истории, а не одного большого злодея
В отличие от киновселенной Marvel

Новости

Почти во всем уступает оригиналу — первые оценки «Моаны 2»
Лента уже вышла в зарубежный прокат.

Новости

На «Хомякон» приедет испанский художник комиксов Сальвадор Ларрока
Он пройдет с 20 по 22 декабря

Новости

Студия сценариста серии Mass Effect остановила свою работу
Это уже вторая неудача для ветеранов BioWare.

Новости

Началась полноценная разработка нового «Ведьмака»
Игра несколько лет была на стадии концепции

Новости

Кира Найтли не хочет возвращаться в крупные франшизы после «Пиратов Карибского моря»
Следующим проектом актрисы станет сериал от Netflix.

Новости

Режиссер «Джона Уика» согласился снять экшен-сцены для нового аниме Синъитиро Ватанабэ бесплатно
Потому что работы Ватанабэ вдохновляли его годами

Новости

«Старик Хоттабыч» с Бондарчуком и «Весельчак У» — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»
Съемки фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым в самом разгаре.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты