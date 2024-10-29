У сиквела хоррора «Чужой: Ромул» еще даже нет сценария

Мы определенно хотим снять сиквел. Однако это связано с поиском правильной истории. У меня и моего соавтора Родо Сайягеса есть некоторые идеи, но только найдя правильное направление можно сказать, что этот фильм точно стоит снять. Так что пока мы находимся в процессе поиска. Не нужно совершать ошибку, снимая продолжение только потому, что первая часть была успешной. Это всегда ведет к катастрофе.